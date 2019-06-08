СМИ: "Интер" сообщил Икарди, что не нуждается в его услугах. Клуб хочет обменять игрока в "Рому", он не желает уходить

"Интер" больше не нуждается в услугах аргентинского нападающего Мауро Икарди. По информации Sky Sport Italia, решение было принято главным тренером Антонио Конте и руководством клуба. "Нерадзурри" намерены обменять форварда в "Рому", включив в сделку Эдина Джеко, Александра Коларова и Стефана Эль-Шаарави.

Сам Икарди не хочет уходить и намерен остаться в клубе до 2021 года, чтобы впоследствии стать свободным агентом. "Интер" угрожает оставить форварда без игровой практики, когда подпишет нападающих.

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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