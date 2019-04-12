СМИ: "Интер" хочет купить двух игроков из чемпионата Англии

"Интер" намерен приобрести двух футболистов из чемпионата Англии. Как утверждает Calciomercato, "нерадзурри" проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану и защитнику "Челси" Эмерсону.

Контракт 29-летнего Дармиана с "МЮ" истекает летом. "Интер" уже достиг предварительного соглашения с "красными дьяволами" по его трансферу. Соглашение 25-летнего Эмерсона с "Челси" рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Дармиан провел 6 матчей за "МЮ", Эмерсон принял участие в 21 встрече в составе "Челси", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

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