СМИ: "Барселона" и "Реал" сразятся за Ло Сельсо

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо, права на которого принадлежат "ПСЖ", попал в сферу интересов испанских топ-клубов. Как утверждает El Desmarque, на 22-летнего аргентинца претендуют "Барселона" и "Реал".

Transfermarkt оценивает Ло Сельсо в 30 миллионов евро. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2021 года, аренда в "Бетис" - до 30 июня 2019 года, при этом зелено-белые имеют право выкупить футболиста.

В текущем сезоне Ло Сельсо провел 33 матча за "Бетис", забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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