Слуцкий расстался с четырьмя игроками

«Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе четырех футболистов.

За команду, которую с 1 января тренирует Леонид Слуцкий, в новом сезоне не будут выступать камерунский нападающий Кристиан Бассогог, защитник из США Макарио Хинг-Гловер, а также два китайца — полузащитник Пэн Синьли и вингер Лю Жофань.

Продлили контракты с клубом защитники Цзян Шэнлун, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян и вратарь Чжоу Чжэнькай.

На сборе, который проходит на Хайнане, отсутствуют четыре футболиста национальной команды Китая — защитники Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе, полузащитники У Си и Дай Вэйцзюнь.