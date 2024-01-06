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Сегодня, 14:27

Слуцкий расстался с четырьмя игроками

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе четырех футболистов.

За команду, которую с 1 января тренирует Леонид Слуцкий, в новом сезоне не будут выступать камерунский нападающий Кристиан Бассогог, защитник из США Макарио Хинг-Гловер, а также два китайца — полузащитник Пэн Синьли и вингер Лю Жофань.

Продлили контракты с клубом защитники Цзян Шэнлун, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян и вратарь Чжоу Чжэнькай.

На сборе, который проходит на Хайнане, отсутствуют четыре футболиста национальной команды Китая — защитники Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе, полузащитники У Си и Дай Вэйцзюнь.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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