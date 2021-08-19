«Севилья» договорилась с «Боруссией» о переходе Дилэйни

«Севилья» достигла договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе полузащитника Томаса Дилэйни, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

По данным источника, сумма трансфера составит около четырех миллионов евро.

29-летний датчанин в текущем сезоне провел два матча за «Боруссию». В прошедшем сезоне у него 34 матча, один гол и пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.