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«Севилья» договорилась с «Боруссией» о переходе Дилэйни

19:49
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«Севилья» достигла договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе полузащитника Томаса Дилэйни, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Руди Галетти.

По данным источника, сумма трансфера составит около четырех миллионов евро.

29-летний датчанин в текущем сезоне провел два матча за «Боруссию». В прошедшем сезоне у него 34 матча, один гол и пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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