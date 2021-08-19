«Атлетико» арендовал голкипера «Монако» Лекома

Вратарь «Монако» Бенжамен Леком перешел в «Атлетико» на правах аренды, сообщает 19 августа официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

30-летний француз в текущем сезоне на поле не выходил. В прошлом сезоне он провел за команду 28 матчей, пропустил 27 мячей и 13 раз отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.