«Ингольштадт» арендовал Поульсена у «Боруссии» М
20:23
«Ингольштадт» взял в аренду защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Андреаса Поульсена, сообщает официальный сайт «Боруссии». Соглашение рассчитано на один сезон.
? Andreas #Poulsen has joined @Schanzer_EN in Bundesliga 2 on a season-long loan.— Gladbach (@borussia_en) August 19, 2021
Good luck and stay fit, Andi! ?#DieFohlen pic.twitter.com/QwYW12zo68
В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал в аренде за венскую «Аустрию». Он провел 11 матчей в чемпионате Австрии и сделал один результативный пас.
Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
Читайте также
«Мне 18 лет! Бью жестко, хорошо дышу, бегаю по 9 км». Александр Емельяненко уверяет: он в полном порядке
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю