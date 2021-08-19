«Ингольштадт» арендовал Поульсена у «Боруссии» М

«Ингольштадт» взял в аренду защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Андреаса Поульсена, сообщает официальный сайт «Боруссии». Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал в аренде за венскую «Аустрию». Он провел 11 матчей в чемпионате Австрии и сделал один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.