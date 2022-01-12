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12 января, 23:26

Сержиу Оливейра стал игроком «Ромы»

Евгений Петров
Корреспондент
Сержиу Оливейра.
Фото ФК «Рома»

«Рома» арендовала у «Порту» Сержиу Оливейру, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа контракта.

29-летний португальский полузащитник в текущем сезоне провел 24 матча за «Порту» во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

ФК Порту
ФК Рома
серия А
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