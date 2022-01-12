Сержиу Оливейра стал игроком «Ромы»

«Рома» арендовала у «Порту» Сержиу Оливейру, сообщает официальный сайт клуба.

«Sergio Oliveira is a player that will add quality and character to our squad.»



?? General Manager Tiago Pinto on our newest signing!#ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) January 12, 2022

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа контракта.

29-летний португальский полузащитник в текущем сезоне провел 24 матча за «Порту» во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.