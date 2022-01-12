«Атлетику Минейру» объявил о переходе Година

Уругвайский защитник Диего Годин перешел в «Атлетику Минейру», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года с возможностью продления.

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?Bienvenido, God?n! ??? #God?n?Galo pic.twitter.com/b0qxibeeUR — Atl?tico ? (@Atletico) January 12, 2022

Футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с «Кальяри» по согласию сторон.

35-летний уругваец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Кальяри» и сделал две результативные передачи.