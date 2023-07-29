Сен-Максимен подпишет контракт с «Аль-Ахли»

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен согласовал контракт с «Аль-Ахли», сообщил в Twitter журналист L'Equipe Лоик Танзи.

Ранее главный тренер «сорок» Эдди Хау подтвердил информацию, что 26-летний француз продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Саудовский клуб готов заплатить 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сен-Максимен сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Контракт игрока с «Ньюкаслом» действует до 2026 года.