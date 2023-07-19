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Сегодня, 08:23

«Аль-Ахли» предложил «Ньюкаслу» 25 миллионов евро за Сен-Максимена

Руслан Минаев
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«Аль-Ахли» сделал предложение о трансфере вингера «Ньюкаслу» Аллана Сен-Максимена, сообщает L`Equipe.

По данным источника, саудовский клуб предложил за 26-летнего француза 25 миллионов евро. Сам игрок по новому контракту может зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Контракт Сен-Максимена с «сороками» действует до лета 2026 года. Он перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в 2019 году за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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ФК Аль-Ахли (Джидда)
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