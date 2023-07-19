«Аль-Ахли» предложил «Ньюкаслу» 25 миллионов евро за Сен-Максимена
«Аль-Ахли» сделал предложение о трансфере вингера «Ньюкаслу» Аллана Сен-Максимена, сообщает L`Equipe.
По данным источника, саудовский клуб предложил за 26-летнего француза 25 миллионов евро. Сам игрок по новому контракту может зарабатывать 12 миллионов евро в год.
Контракт Сен-Максимена с «сороками» действует до лета 2026 года. Он перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в 2019 году за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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|0
|0
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|0
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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