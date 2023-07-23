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Сегодня, 03:24

Сен-Максимен может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о возможном уходе форварда Аллана Сен-Максимена в лигу Саудовской Аравии.

«Скорее всего, он уйдет, но пока это не сделано, трудно вдаваться в подробности. Мы будем руководствоваться теми же правилами, что и любой клуб АПЛ», — приводит слова Хоу журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 26-летний француз провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач.

Аллан Сен-Максимен
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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