Сен-Максимен может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о возможном уходе форварда Аллана Сен-Максимена в лигу Саудовской Аравии.

«Скорее всего, он уйдет, но пока это не сделано, трудно вдаваться в подробности. Мы будем руководствоваться теми же правилами, что и любой клуб АПЛ», — приводит слова Хоу журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 26-летний француз провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач.