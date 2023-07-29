«Стоук Сити» подписал нападающего сборной Марокко. Ранее он играл у Черчесова в «Ференцвароше»

Нападающий Сами Ммаэ перешел из «Ференцвароша» в «Стоук Сити». Английский клуб объявил о переходе 25-летнего марокканца за нераскрытую сумму. Игрок сборной Марокко подписал со «Стоук Сити» трехлетний контракт.

«У меня есть опыт игры в нескольких странах, и я всегда хотел играть в Англии. Верю, что это поможет мне играть уверенно, продолжать улучшать свою игру и помогать команде», — отметил новичок.

В прошлом сезоне Ммаэ сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи. Главным тренером «Ференцвароша» до 19 июля этого года работал российский специалист Станислав Черчесов.