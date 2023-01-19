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Сегодня, 07:24

«Саутгемптон» интересуется Карсдорпом из «Ромы». Игрок не входит в планы Моуринью

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего голландца претендует «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью, а агент защитника критиковал португальского специалиста.

В текущем сезоне Карсдорп провел 11 матчей за «Рому» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

Рик Карсдорп. Агент защитника «Ромы» раскритиковал Моуринью: «Это не первый случай, когда Моуринью нападает на членов команды»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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32%

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17%

1.90
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Бавария

П2

28%

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1.63

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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