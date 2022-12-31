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Агент защитника «Ромы» раскритиковал Моуринью: «Это не первый случай, когда Моуринью нападает на членов команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Рик Карсдорп.
Фото ФК &quot;Рома&quot;

Сальваторе Сивале, агент защитника «Ромы» Рика Карсдорпа, раскритиковал главного тренера «волков» Жозе Моуринью за отношение к игроку.

Прежде португальский тренер сказал, что один из игроков предал команду и ему нужно искать новый клуб.

«Когда персонаж уровня Моуринью говорит такие вещи по отношению к футболисту, вокруг игрока создается враждебная среда. Определение футболиста изменником — это серьезное дело.

Когда 40 или 50 болельщиков появляются под домом игрока, чтобы заставить его покинуть команду, не имеет значения, произносил Моуринью его имя или нет. Важно, что сделал клуб, чтобы защитить его. Карсдорп готов уважать контракт с «Ромой», если будут созданы условия безопасности для него и его семьи. Ему сейчас немного легче, но он пережил трудные времена.

Это не первый случай, когда Моуринью нападает на членов команды, чтобы отвлечь внимание от других проблем в клубе», — цитирует агента AS.

Защитник с опозданием вернулся в расположение «Ромы». 27-летний голландец объяснил свое поведение тем, что получил психологическую травму после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Контракт Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

ФК Рома
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