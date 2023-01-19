«Бавария» заплатит один миллион евро бонусов за Зоммера при победе в Бундеслиге

Стало известно, от чего зависит выплата бонусов за переход вратаря «Боруссии» Яна Зоммера в «Баварию», сообщает Bayern & Germany в своих соцсетях.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит один миллион евро в случае победы в Бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

СМИ сообщали, что сумма сделки от перехода Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 мячей в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.