Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Санкт-Паули» подписал вратаря луганской «Зари»

12:08
Теги:

Голкипер луганской «Зари» Никола Василь подписал контракт с «Санкт-Паулем», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение с 25-летним боснийцем рассчитано до конца сезона-2021/22, игрок перейдет в качестве свободного агента.

Василь уже выступал в Германии за «Нюрнберг» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2020/21 вратарь провел 21 матч за «Зарю», в том числе два в Лиге Европы, пропустил 16 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

«Санкт-Паули» завершил сезон на 10-м месте во второй бундеслиге.

Читайте также

«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
Новостройку от компании "ПИК" затопило в Москве
Рейтинг бабников по знаку зодиака
В Кремле ответили президенту Польши на фразу о «ненормальной России»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд