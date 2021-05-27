«Санкт-Паули» подписал вратаря луганской «Зари»

Голкипер луганской «Зари» Никола Василь подписал контракт с «Санкт-Паулем», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение с 25-летним боснийцем рассчитано до конца сезона-2021/22, игрок перейдет в качестве свободного агента.

Василь уже выступал в Германии за «Нюрнберг» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2020/21 вратарь провел 21 матч за «Зарю», в том числе два в Лиге Европы, пропустил 16 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

«Санкт-Паули» завершил сезон на 10-м месте во второй бундеслиге.