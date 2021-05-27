Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Унион» подписал полузащитника сборной Японии Харагучи

12:41
Генки Харагучи. Фото ФК "Унион Берлин"
Генки Харагучи. Фото ФК &quot;Унион Берлин&quot;
Теги:

Полузащитник «Ганновера» Генки Харагучи подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

30-летний японец заключил соглашение в качестве свободного агента.

Харагучи выступал за «Герту», «Фортуну» и «Ганновер». На его счету 57 матчей за сборную Японии, в которых он забил 11 голов.

В сезоне-2020/21 Харагучи провел 34 матча во второй бундеслиге, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
Новостройку от компании "ПИК" затопило в Москве
Рейтинг бабников по знаку зодиака
В Кремле ответили президенту Польши на фразу о «ненормальной России»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд