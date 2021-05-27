«Унион» подписал полузащитника сборной Японии Харагучи
12:41
Полузащитник «Ганновера» Генки Харагучи подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте берлинского клуба.
30-летний японец заключил соглашение в качестве свободного агента.
Харагучи выступал за «Герту», «Фортуну» и «Ганновер». На его счету 57 матчей за сборную Японии, в которых он забил 11 голов.
В сезоне-2020/21 Харагучи провел 34 матча во второй бундеслиге, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.
Читайте также
«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю