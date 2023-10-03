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Сегодня, 17:35

Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, покинет команду в январе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, вероятность аренды 23-летнего англичанина оценивается выше, чем полноценный трансфер. При этом возвращение Санчо в дортмундскую «Боруссию», из которой он перешел в «МЮ», маловероятно.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой, но 23-летний англичанин отказывается от этого варианта, несмотря на просьбы одноклубников.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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