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14 сентября, 23:02

Тен Хаг хочет, чтобы Санчо извинился перед ним и командой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает, что полузащитник Джейдон Санчо принесет извинения ему и команде.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил, что 23-летний англичанин отстранен от тренировок с основной командой.

3 сентября Санчо опубликовал пост в ответ на слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, который объяснил слабой работой на тренировках отсутствие игрока в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. Футболист назвал ложью слова тренера.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Ньюкасл – Брентфорд
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 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

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Брентфорд

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Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

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Педру Нету

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