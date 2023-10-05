«Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за Боуэном, у которого тяжело продвигаются переговоры по новому контракту с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн привлек внимание других клубов АПЛ, сообщает TalkSport.

По информации источника, у 26-летнего англичанина медленно продвигаются переговоры по новому контракту с лондонцами. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года. За ситуацией следят «Ливерпуль» и «Ньюкасл», которые заинтересованы в игроке.

Боуэн играет за «Вест Хэм» с 2020 года. В текущем сезоне он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу в 7 матчах АПЛ.