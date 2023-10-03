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Сегодня, 03:07

«Реал» интересуется 19-летним Глухом из «Зальцбурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 19-летнего израильтянина претендует «Реал». Ранее игрок мог перейти в «Барселону», однако представители футболиста были разочарованы финансовым положением каталонского клуба. Также Глухом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В текущем сезоне Глух провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
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