«Реал» интересуется 19-летним Глухом из «Зальцбурга»

Полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 19-летнего израильтянина претендует «Реал». Ранее игрок мог перейти в «Барселону», однако представители футболиста были разочарованы финансовым положением каталонского клуба. Также Глухом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В текущем сезоне Глух провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.