Партнеры Санчо по «МЮ» пытались убедить его извиниться перед тен Хагом, Джейдон отказался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отказался извиняться перед главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, несмотря на соответствующие просьбы партнеров по команде, сообщает Mirror.

По информации источника, игроки «МЮ», в числе которых были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Харри Магуайр, пытались убедить 23-летнего англичанина извиниться перед тен Хагом, но не добились успеха.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.