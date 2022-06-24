Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:44

«Сампдория» может арендовать Хиля у «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Тоттенхэма» Бриан Хиль может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летнего испанца претендует «Сампдория», которая хочет арендовать игрока. Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи уже находится в Милане. Также сообщается, что Хилем интересуется «Марсель».

Хиль перешел в «Тоттенхэм» из «Севильи» летом 2021 года, а в январе 2022-го был арендован «Валенсией». В минувшем сезоне на его счету 17 матчей за испанский клуб, в которых он отметился результативной передачей. Также у него один ассист в 20 матчах за «Тоттенхэм».

ФК Марсель
ФК Сампдория
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду может продолжить карьеру в «Баварии»

«Торино» и «Монца» претендуют на Пессину из «Аталанты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости