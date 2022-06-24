«Сампдория» может арендовать Хиля у «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Бриан Хиль может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летнего испанца претендует «Сампдория», которая хочет арендовать игрока. Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи уже находится в Милане. Также сообщается, что Хилем интересуется «Марсель».

Хиль перешел в «Тоттенхэм» из «Севильи» летом 2021 года, а в январе 2022-го был арендован «Валенсией». В минувшем сезоне на его счету 17 матчей за испанский клуб, в которых он отметился результативной передачей. Также у него один ассист в 20 матчах за «Тоттенхэм».