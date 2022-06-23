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Сегодня, 23:10

Роналду может продолжить карьеру в «Баварии»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Баварию», сообщает AS.

По информации источника, 37-летний португалец потерял надежду на то, что «МЮ» в следующем сезоне будет бороться за титулы. В прошлом сезоне манкунианцы заняли шестое место в АПЛ и попали в групповой турнир Лиги Европы.

Роналду в минувшем сезоне забил 24 гола в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Так же отмечается, что представители португальца в курсе интереса со стороны немецкого клуба и не против такого трансфера.

23 июня стало известно, что «Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/el-gran-cambiazo-que-prepara-el-bayern-cristiano-por-lewandowski-n/
Криштиану Роналду
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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