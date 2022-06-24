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Сегодня, 00:55

«Торино» и «Монца» претендуют на Пессину из «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет видеть 25-летнего итальянца в своей команде. Хорватский специалист уже работал с хавбеком в «Вероне». Также на Пессину претендует «Монца», которая обеспечила себе выход в серию А. Отметим, сам футболист родился в Монце.

В минувшем сезоне Пессина провел 37 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.

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