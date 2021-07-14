Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прилетел в Марсель. В Twitter появилась фотография на которой игрок стоит с шарфом местного «Олимпика», в котором продолжит карьеру.

Ранее появилась информация, что провансальцы арендуют 20-летнего француза. «Арсенал» хочет, чтобы в соглашении небыло опции о возможном выкупе прав на игрока.

Voil? William Saliba est arriv? ? Marseille ????? pic.twitter.com/XXDVy0favt — titi ( c'est toi le boss) (@Mode55489648) July 13, 2021

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. В сезоне-2020/21 футболист сыграл за «Ниццу» в 20 матчах чемпионата Франции и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.