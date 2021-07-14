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«Милан» хочет купить защитника «Монако»

04:21

«Монако» и «Милан» ведут переговоры по защитнику монегасков Фоде Балло-Туре. По информации Foot Mercato, 24-летний сенегалец согласился присоединиться к итальянскому клубу.

По информации источника, за переход игрока будут выплачены 8 миллионов евро, не считая бонусов.

В сезоне-2020/21 Балло-Туре сыграл в 29 матчах во всех турнирах, сделал 5 голевых передач и получил 4 желтые карточки.

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Евгений Козинов все материалы автора

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