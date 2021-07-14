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Переход Влашича из ЦСКА в «Милан» может сорваться

03:05
Никола Влашич. Фото Instagram
Никола Влашич. Фото Instagram
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может не перейти в «Милан». Как написал в Twitter журналист Руди Галетти, московский клуб запросил за 23-летнего игрока сборной Хорватии 30 миллионов евро.

По словам источника, на данный момент ситуация для «Милана» патовая, так как «россонери» хотят арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Ранее появилась информация, что футболист уже согласился перейти в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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