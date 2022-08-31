«Салернитана» интересуется нападающим «Спартака» Николсоном

«Салернитана» заинтересована в подписании нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что ямайский форвард недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Также итальянский клуб проявляет интерес к нападающим Артему Довбику из «Днепра» и Кшиштофу Пентеку из «Герты».