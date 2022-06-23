В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в подписании российского нападающего Артема Дзюбы.

«Мы не можем комментировать подобные слухи», — сказал Хайналь «СЭ».

Ранее сообщалось, что венгерский клуб предложил 33-летнему футболисту трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1 миллион долларов.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.