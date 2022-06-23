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Сегодня, 21:44

«Барселона» сделала новое предложение по Левандовски

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, каталонский клуб предложил 35 миллионов евро с дополнительными бонусами, однако руководство немецкого клуба считает, что этой суммы недостаточно.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в «Барселону». При этом в «Баварии» готовы начать переговоры с каталонцами только, если они предложат 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540006540656234497?s=20&t=bXlvyW9D5NQiJ1_Eivk8Wg
Роберт Левандовски
Футбол
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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21.05 18:30
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22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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