«Барселона» сделала новое предложение по Левандовски

«Барселона» сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, каталонский клуб предложил 35 миллионов евро с дополнительными бонусами, однако руководство немецкого клуба считает, что этой суммы недостаточно.

Ранее 33-летний поляк заявил, что хочет перейти в «Барселону». При этом в «Баварии» готовы начать переговоры с каталонцами только, если они предложат 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.