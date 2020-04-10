«Рома» может не выкупить Смоллинга из-за финансовых проблем на фоне коронавируса

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может вернуться в английский клуб, сообщает The Sun.

По сведениям источника, переговоры о том, чтобы удержать 30-летнего англичанина в римском клубе, находятся на грани провала. «Рома» может столкнуться с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, поэтому для клуба будет сложно найти 28 млн евро.

На счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.