«Рома» интересуется Эль-Гази из «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Рома», которая готова заплатить за игрока 21 миллион евро.

В текущем сезоне Эль-Гази провел 5 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.