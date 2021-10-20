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«Рома» интересуется Эль-Гази из «Астон Виллы»

11:21
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Полузащитник «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Рома», которая готова заплатить за игрока 21 миллион евро.

В текущем сезоне Эль-Гази провел 5 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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