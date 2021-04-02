Рикельме пытается убедить Кавани перейти в «Боку Хуниорс»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, аргентинский клуб намерен подписать 34-летнего уругвайца летом в качестве свободного агента. В переговорах участвует экс-игрок «Боки» и сборной Аргентины Хуан Рикельме, который пытается убедить форварда согласиться на переход. Также свободным агентом в «Боку» может перейти еще один игрок «МЮ» вратарь Серхио Ромеро.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «красных дьяволов». Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.