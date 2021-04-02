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«Челси» стал фаворитом в борьбе за Агуэро после того, как игрок решил остаться в Англии

09:10
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб стал главным претендентом на 32-летнего аргентинца после того, как игрок решил остаться в АПЛ. Ранее стало известно, что форвард покинет «Ман Сити» этим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Агуэро провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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