«Челси» стал фаворитом в борьбе за Агуэро после того, как игрок решил остаться в Англии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб стал главным претендентом на 32-летнего аргентинца после того, как игрок решил остаться в АПЛ. Ранее стало известно, что форвард покинет «Ман Сити» этим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Агуэро провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.