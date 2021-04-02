«Челси» стал фаворитом в борьбе за Агуэро после того, как игрок решил остаться в Англии
09:10
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Mail.
По сведениям источника, лондонский клуб стал главным претендентом на 32-летнего аргентинца после того, как игрок решил остаться в АПЛ. Ранее стало известно, что форвард покинет «Ман Сити» этим летом в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Агуэро провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
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