Рибери отказался от предложения "Монако"

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.

Как информирует L'Equipe, француз ответил отказом на предложение. В лиге 1 он хочет играть только в одном клубе - "Марселе". Он покинул "Баварию" и на данный момент является свободным агентом.

36-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Баварию", забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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