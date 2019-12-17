Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реалу» интересен 17-летний полузащитник «Ренна»

10:18
Теги:

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов «Реала». Как сообщает L'Equipe, мадридцы в нынешнем сезоне следят за прогрессом 17-летнего хавбека ангольского происхождения, который недавно получил французское гражданство и продлил контракт с «Ренном» до 2022 года.

По данным источника, «Реал» уже готов начать переговоры с «Ренном», однако бретонцы требуют за своего игрока не менее ста миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир