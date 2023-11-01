«Реал» уверен в подписании защитника «Баварии» Дэвиса следующим летом

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы уверены в подписании 22-летнего канадца летом следующего года. В клубе считают, что «Бавария» согласится вести переговоры, чтобы бесплатно не потерять Дэвиса. Его контракт с мюнхенцами истекает в конце сезона-2024/25.

В текущем сезоне Дэвис провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.