«Реал» продаст Йовича. Игрок нарушил правила карантина

Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в один из английских клубов, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, мадридцы предложат 23-летнего серба «Челси» и «Тоттенхэму» после того, как игрок покинул самоизоляцию из-за пандемии коронавируса и отправился в Сербию. В клубе остались недовольны таким поведением форварда.

В текущем сезоне Йович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.