Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Реал» попытается подписать Мбаппе

12:14
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает AS.

По данным источника, следующим летом мадридский клуб активно включится в борьбу за 21-летнего француза. Ранее стало иззвестно, что Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» по окончанию нынешнего сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир