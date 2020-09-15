«Реал» попытается подписать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает AS.

По данным источника, следующим летом мадридский клуб активно включится в борьбу за 21-летнего француза. Ранее стало иззвестно, что Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» по окончанию нынешнего сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.