«Реал» нашел замену Модричу

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в летнее трансферное окно может стать игроком «Реала», сообщает Don Balon 14 марта.

По данным источника, руководство мадридцев видит в 26-летнем сербе замену Луке Модричу и готово летом заплатить 70 миллионов евро за трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне серии А Милинкович-Савич провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.