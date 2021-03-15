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«Реал» нашел замену Модричу

08:05
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в летнее трансферное окно может стать игроком «Реала», сообщает Don Balon 14 марта.

По данным источника, руководство мадридцев видит в 26-летнем сербе замену Луке Модричу и готово летом заплатить 70 миллионов евро за трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне серии А Милинкович-Савич провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

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