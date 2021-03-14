Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЖ» связался с агентом Погба

11:25

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «ПСЖ», который уже установил контакт с агентом игрока.

В текущем сезоне Погба провел 28 матчей за «МЮ», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир