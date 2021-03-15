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Камара является приоритетной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно

08:15
Бубакар Камара. Фото Twitter
Бубакар Камара. Фото Twitter
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Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара является приоритетной трансферной целью «Барселоны» в летнее межсезонье, сообщает Todo Fichajes 14 марта.

По данным источника, в переходе 21-летнего француза заинтересован главный тренер каталонцев Роналд Куман. Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне лиги 1 Камара провел 27 матчей и отдал результативную передачу.

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