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Сегодня, 22:29

«РБ Спорт»: хавбек «Краснодара» Ленини намерен перейти в клуб из ОАЭ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может перейти в клуб из ОАЭ.

По информации «РБ Спорт», игрок не намерен продолжать выступления за «быков». Один из клубов ОАЭ проявляет интерес к игроку из Кабо-Верде.

В данный момент хавбек выступает за национальную сборную в Кубке Африки.

Контракт 27-летнего Ленини с краснодарцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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