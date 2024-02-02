Агент Ленини подтвердил интерес к Кевину от клуба из ОАЭ

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, подтвердил интерес к его подопечному со стороны клуба из ОАЭ.

«Да, мы действительно получили предложение из ОАЭ, пока клуб называть не могу. Это аренда с правом выкупа. Теперь мы ждем ответа от «Краснодара», — цитирует агента «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего Ленини с краснодарцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.