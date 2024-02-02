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Сегодня, 20:17

«Лион» объявил об аренде Бенрамы из «Вест Хэма»

Сергей Разин
корреспондент
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Саид Бенрама.
Фото ФК «Лион»

Полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрама подписал контракт с «Лионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 28-летним алжирцем рассчитано до конца сезона. Французский клуб заплатил за аренду 6 миллионов евро и может в конце сезона выкупить игрока за 14,4 миллиона евро.

Ранее «Лион» сообщил, что сделка по переходу Бенрамы сорвалась из-за «Вест Хэма», однако позже все-таки смог официально оформить трансфер.

В текущем сезоне 28-летний алжирец провел 22 матча, отметившись результативной передачей и красной карточкой.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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