Райола предложил «Реалу» приобрести Погба следующим летом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в Испании, сообщает Express.
По сведениям источника, агент 28-летнего француза Мино Райола предложил «Реалу» подписать игрока летом 2022 года. Сам «Манчестер Юнайтед» хотел бы продлить контракт с Погба до Рождества.
В текущем сезоне Погба провел 9 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.
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