«Тоттенхэм», «Лидс» и «Наполи» интересуются Нандесом из «Кальяри»
Полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, агент 25-летнего уругвайца заявил, что игрок покинет клуб. На хавбека претендует «Тоттенхэм», «Лидс» и «Наполи».
В минушем сезоне Нандес провел 32 матча в серии А, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.
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