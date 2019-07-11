Прошляков перешел из "Спартака" в "Ростов"

Нападающий Данила Прошляков подписал четырехлетний контракт с "Ростовом", информирует официальный сайт желто-синих. 19-летний футболист ранее выступал за "Спартак-2".

Ранее "СЭ" сообщал, что Прошляков будет работать с командой главного тренера Валерия Карпина на сборе в Австрии.

В прошлом сезоне нападающий провел 29 матчей в составе "Спартака-2" и молодежной команды, забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи. Прошляков попал в заявку "Спартака" на матч 11-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:3).

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